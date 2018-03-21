Kaçak çayda büyük tehlike 21 Mart 2018, Çarşamba

Gıda teröristleri gözlerini kaçak çaya dikti. İddiaya göre gıdalarda kullanılması yasak olan ve taş kömürünün damıtılmasıyla elde edilen "anilin" isimli bir madde çaya renk vermesi için içine katılmaya başlandı. Kansere de yol açan maddeye karşı uzmanlar uyardı. Peki ama anilinli çay nasıl anlaşılır? İşte uzmanların açıklamaları...