Kaçak çayda büyük tehlike

Gıda teröristleri gözlerini kaçak çaya dikti. İddiaya göre gıdalarda kullanılması yasak olan ve taş kömürünün damıtılmasıyla elde edilen "anilin" isimli bir madde çaya renk vermesi için içine katılmaya başlandı. Kansere de yol açan maddeye karşı uzmanlar uyardı. Peki ama anilinli çay nasıl anlaşılır? İşte uzmanların açıklamaları...
Kaçak çayda büyük tehlike21 Mart 2018, Çarşamba
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