JÖAK birliklerince düzenlenen rehine kurtarma ve toplumsal olaylara müdahale tatbikatı, farklı ülkelerin jandarma teşkilatı temsilcilerinin beğenisini kazandı.
JÖAK'ın tatbikatı nefes kesti (Video)27.06.2019 11:21
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