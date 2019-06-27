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JÖAK'ın tatbikatı nefes kesti (Video)

27.06.2019 11:21

JÖAK birliklerince düzenlenen rehine kurtarma ve toplumsal olaylara müdahale tatbikatı, farklı ülkelerin jandarma teşkilatı temsilcilerinin beğenisini kazandı.


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