Yol Durumu

Jetler yeniden havalandı

21 Ocak 2018, Pazar
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin’e başlattığı “Zeytin Dalı Operasyonu” çerçevesinde çok sayıda F-16 savaş uçağının kalktığı Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssünde alarm durumunun birkaç gün önce turuncudan kırmızıya geçtiği öğrenildi. Üsse, Eskişehir, Balıkesir ve Merzifon’dan takviye olarak gönderilen F-16’lar, 24 saat göreve hazır bekliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları