İzmir’de sokak ortasında kan donduran görüntüler 30 Kasım 2018, Cuma

İzmir'de çekildiği öğrenilen kan donduran görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

İzmir'de yaşanan olay, kadına şiddet vakalarının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde sokak ortasında gündüz vakti tartıştığı kadına bağıran adam, onu aracına yaklaştırıyor ve ardından çaresiz kadının boğazına sarılıyor.

Bir anda kadına saldıran adam önce kadını tokatlıyor, sonra yumruklar ve tekmelerle darp ediyor. Korku dolu anları ise başka bir kadın evinden telefonu ile görüntüledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kullanıcının iddiasına göre, kadın daha sonra 2 adam tarafından araca bindirilip olay yerinden uzaklaştırılıyor.