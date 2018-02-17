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İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü

16 Şubat 2018, Cuma
İzmir Çiğli'de askeri eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre kaza sonrası uçakta bulunan 2 adet pilotumuz şehit oldu.
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