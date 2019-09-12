İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un çifte maaş vurgunu

CHP'li belediyelerde vurgun tam gaz sürüyor! İzmir’in CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı...
İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un çifte maaş vurgunu12.09.2019 14:04
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