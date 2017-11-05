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İzmir Foça'da koruculara komando eğitimi veriliyor

05 Kasım 2017, Pazar
Korucular, terörle mücadelede emniyetin ve silahlı kuvvetlerin en önemli yardımcıları... Korucular, bu mücadelede daha etkili olabilmek için İzmir Foça'daki merkezde operasyon, sıcak temas, mağara ve sığınak baskını gibi teknikler öğretiliyor.
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