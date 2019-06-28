Haberler Web TV İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı

İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı

28.06.2019 14:51

Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi yaşanan tuvalet fırçası skandalı olay yaratmış ve günlerce konuşulmuştu. Bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedefte Rumen teknik adam Mircea Lucescu vardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları