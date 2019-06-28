İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı 28.06.2019 14:51

Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi yaşanan tuvalet fırçası skandalı olay yaratmış ve günlerce konuşulmuştu. Bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedefte Rumen teknik adam Mircea Lucescu vardı.