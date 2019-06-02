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İyi Partililer Kırıkkale Keskin'de A Haber canlı yayınına engel oldu

02.06.2019 18:56

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iptal etmişti. Keskin ilçesi bugün yenide seçime gitti. A Haber ekibi de seçimleri takip etmek için oradaydı! İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve bir grup İyi Partili yayın yapan ekibimizi engelleme çalıştı. İşte o anlar...


A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu ve kameraman Oktay Erkek, Kırıkkale Keskin'deki seçimi takibi etmek için1007 numaralı sandıktaydı. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve bazı iyi partililer A Haber ekibi yayına hazırlanırken müdahale etti.

İyi Partililer bununla da yetinmeyip, yayın sırasında ekibimizi engelledi.

Hatta içlerinden biri, kameramanın görüntü almasını eliyle engellemeye çalıştı. O anlar anbean kameralara böyle yansı.

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