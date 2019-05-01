İyi Parti'de muhalefet kurultay için bastırıyor

Yerel seçimde büyük hezimet yaşayan İyi Parti’de kurultay sesleri yükseliyor. Hiçbir büyükşehir ya da il belediye başkanlığının kazanılamaması parti içi muhalefeti harekete geçirdi. Partinin kurucularından olağanüstü kurultay çağrıları gelmeye başladı.
İyi Parti'de muhalefet kurultay için bastırıyor01.05.2019 21:41
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