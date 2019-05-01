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İyi Parti'de muhalefet kurultay için bastırıyor

01.05.2019 21:41

Yerel seçimde büyük hezimet yaşayan İyi Parti’de kurultay sesleri yükseliyor. Hiçbir büyükşehir ya da il belediye başkanlığının kazanılamaması parti içi muhalefeti harekete geçirdi. Partinin kurucularından olağanüstü kurultay çağrıları gelmeye başladı.


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