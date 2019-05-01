İyi Parti'de muhalefet kurultay için bastırıyor 01.05.2019 21:41

Yerel seçimde büyük hezimet yaşayan İyi Parti’de kurultay sesleri yükseliyor. Hiçbir büyükşehir ya da il belediye başkanlığının kazanılamaması parti içi muhalefeti harekete geçirdi. Partinin kurucularından olağanüstü kurultay çağrıları gelmeye başladı.