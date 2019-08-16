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İYİ Parti’de bir istifa daha! Meral Akşener’in en yakınındaki isim istifasını duyurdu

16.08.2019 21:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘yuvaya dönün’ çağrısının ardından İyi Parti’de peş peşe istifalar devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma metinlerini yazan Bahadırhan Dinçaslan, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de İYİ Parti kurucularından Reşat Erdoğan istifasını açıklamıştı. Çok sayıda istifanın da yolda olduğu belirtiliyor.


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