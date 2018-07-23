Seçimdeki hezimetin ardından iyice karışan İYİ Parti'de istifalar ard arda geldi. Son olarak başasırızlığı sebebiyle üzerinde artan baskılar neticesinde istifa edeceği söylentileri dolaşan Meral Akşener'den de flaş bir karar geldi. Akşener, olağanüstü kongre kararı alan partisinin genel başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı. FETÖ'nün şişirdiği Akşener balonunun erken patlaması da sosyal medyada alay konusu oldu...
İYİ Parti karıştı sosyal medya yıkıldı!22 Temmuz 2018, Pazar
- İsrail'de ırkçı grup Filistinli kadına saldırdı
- İYİ Parti karıştı sosyal medya yıkıldı!
- Antalya'da orman yangını
- Adnan Oktar’ın doktoru Sefa Saygılı’dan çarpıcı açıklamalar
- Berat Albayrak ekonomide yeni dönemi anlattı
- Adıyaman'da aile katliamı
- CHP'de "ahlaki sınırları aşan baskı ve rüşvet" iddiası
- SSK müdürünün kan donduran skandalı
- THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN Internatıonal’a konuk oldu
- Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı
- Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler!
- CHP'nin hakaret ve nefret dili
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.