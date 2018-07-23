İYİ Parti karıştı sosyal medya yıkıldı! 22 Temmuz 2018, Pazar

Seçimdeki hezimetin ardından iyice karışan İYİ Parti'de istifalar ard arda geldi. Son olarak başasırızlığı sebebiyle üzerinde artan baskılar neticesinde istifa edeceği söylentileri dolaşan Meral Akşener'den de flaş bir karar geldi. Akşener, olağanüstü kongre kararı alan partisinin genel başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı. FETÖ'nün şişirdiği Akşener balonunun erken patlaması da sosyal medyada alay konusu oldu...