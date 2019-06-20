İyi Parti ile HDP yakınlaşması dostluğa dönüştü 20.06.2019 22:33

İyi Parti - HDP ile işbirliğini dostluğa çevirdi. 31 Mart seçiminin ardından 23 Haziran seçiminde de İyi Parti ile HDP arasındaki ittifak kendini gösterdi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan hüküm giyen Selahattin Demirtaş’ın tweetini paylaştı.

İyi Parti - HDP ile işbirliğini dostluğa çevirdi. 31 Mart seçiminin ardından 23 Haziran seçiminde de İyi Parti ile HDP arasındaki ittifak kendini gösterdi.

Terör örgütü PKK propagandası yapmaktan hüküm giyen Selahattin Demirtaş'ın tweetini paylaşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, "Artık bizi millet yapan unsurlara vicdan kardeşliğini eklemeliyiz. Her birimizin vicdanının bütün hepimizin umutlarını ve mutlu bir gelecek özlemini yansıttığı bir aynaya dönüşmesinin zamanı geldi. Pazar günü açılacak sandıklar bizi kılacak inşallah vicdanlarda birleştirecek" ifadelerini kullandı. Kendilerini sözde milliyetçi olarak tanımlayan İyi Parti'nin politikası siyasi tükenmişlik olarak yorumlandı.