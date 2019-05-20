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İttifakta çatlak! Canan Kaftancıoğlu’ndan Meral Akşener’e ağır hakaret

20.05.2019 01:45

Millet İttifakı’nın ortakları CHP ile İyi Parti arasında zaman zaman gerilimler yaşanmıştı ama bu haberle iki partinin arasına kara kedi girecek gibi… CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Meral Akşener'e yönelik skandal sözleri ortaya çıktı. Verdiği bir röportajda Akşener'i "geçmişin kirli siyasetçisi" olarak niteleyen Canan Kaftancıoğlu, "Akşener'in geçmişte namussuz ve aktif siyaset yaptığı dönemlerdeki duruşunu unutmayanlardanım" demiş! İşte haberin tüm ayrıntıları…


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