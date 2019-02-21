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Itır Esen'in Nişantaşı'ndaki ağlarkenki görüntüsü akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi! Itır Esen neden ağladı?

21.02.2019 13:05

Itır Esen, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda ağlarken görüntülendi. Telefonuna bakıp saatlerce hüngür hüngür ağlayan Itır Esen'in bu görüntüsü yıllar önce Şeyma Subaşı'nın yolda telefonla konuşurken ağladığı anları akıllara getirdi.Esen'in mekandan çıkarken "Ailevi bir durum vardı, onun için üzgünüm." açıklaması doğru mu? Itır Esen neden ağladı?


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