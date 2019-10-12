İsviçre'de PKK sempatizanları büyük alçaklığa imza attı! Türk bayrağı yaktılar |Video

Türkiye yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürürken, başarılı operasyonlar sonrasında kuduran terör örgütü PKK sempatizanları tarafından İsviçre'nin Basel şehrinde büyük alçaklık. Türkiye’nin terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için İsviçre'nin Basel şehrinde PKK/YPG bayraklı örgüt sempatizanları şanlı Türk bayrağını ateşe verdi. İşte alçak saldırı anı kameralara böyle yansıdı...
İsviçre'de PKK sempatizanları büyük alçaklığa imza attı! Türk bayrağı yaktılar |Video12.10.2019 16:12
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