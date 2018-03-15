Yol Durumu

İşte ’nin sözde

14 Mart 2018, Çarşamba

Zeytin Dalı Harekatı'nda ve , Afrin'i teröristlerden temizlemeye devam ediyor. A Haber de Zeytin Dalı Harekatına dair yayınlarına ara vermeden devam ediyor. İşte A Haber 'nin sözde nı da böyle görüntüledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları