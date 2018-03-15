Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO, Afrin'i teröristlerden temizlemeye devam ediyor. A Haber de Zeytin Dalı Harekatına dair yayınlarına ara vermeden devam ediyor. İşte A Haber YPG'nin sözde eğitim kampını da böyle görüntüledi.