Haberler Web TV İşte Yeni Zelanda'da Camide katliam yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye rotası

İşte Yeni Zelanda'da Camide katliam yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye rotası

19.03.2019 17:34

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne yol açan terörist Brenton Tarrant'ın katliam öncesinde dünyanın bir çok ülkesine gittiği tespit edildi. Bu ülkelerin çoğu Uzakdoğu, Balkanlar ve Türkiye'de... Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye iki kez geldiği ve toplamda 46 gün kaldığı ortaya çıktı. 2016 yılında Türkiye genelinde 9 kenti ziyaret etmiş. İşte Yeni Zelanda'da camide katliam yapan terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye rotası...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları