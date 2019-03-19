İşte Yeni Zelanda'da Camide katliam yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye rotası 19.03.2019 17:34

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne yol açan terörist Brenton Tarrant'ın katliam öncesinde dünyanın bir çok ülkesine gittiği tespit edildi. Bu ülkelerin çoğu Uzakdoğu, Balkanlar ve Türkiye'de... Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye iki kez geldiği ve toplamda 46 gün kaldığı ortaya çıktı. 2016 yılında Türkiye genelinde 9 kenti ziyaret etmiş. İşte Yeni Zelanda'da camide katliam yapan terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye rotası...