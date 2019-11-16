İşte Türkiye'nin yapay zeka destekli sürü İHA'ları 16.11.2019 11:30

STM tarafından yürütülen Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirme (KERKES) Projesi, Türkiye'nin yapay zeka destekli sürü İHA'larını üretiyor. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından projenin geldiği son aşamayı gösteren bu video paylaştı. İşte ilk kez yayınlanan o görüntüler...