STM tarafından yürütülen Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirme (KERKES) Projesi, Türkiye'nin yapay zeka destekli sürü İHA'larını üretiyor. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından projenin geldiği son aşamayı gösteren bu video paylaştı. İşte ilk kez yayınlanan o görüntüler...
SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından projenin geldiği son aşamayı gösteren bu video paylaştı. Demir'in paylaşımında, Geleceğin harekât ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zekâ destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık." ifadelerini yer verildi.
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