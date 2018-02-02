İşte Sen Anlat Karadeniz'in kamera arkası görüntüleri

18 / 6 13 / 2 12 / 1 2 / -14 12 / 0 14 / 6 12 / -1 19 / 11 1 / -13 7 / 0 16 / 8 14 / 6 18 / 6 13 / 0 3 / -9 14 / 4 9 / -3 4 / -7 12 / 1 11 / 3 17 / 7 15 / 10 11 / -2 11 / 2 14 / 6 13 / -2 17 / 7 15 / 9 10 / -5 9 / -1 1 / -11 12 / 0 12 / 3 14 / 7 7 / -3 8 / -7 15 / 6 8 / -5 9 / 3 15 / 9 16 / 10 14 / 4 16 / 0 10 / -5 3 / -11 11 / 2 9 / -4 11 / 0 14 / 9 11 / -3 14 / 3 18 / 8 11 / 0 11 / 2 10 / 0 14 / 8 11 / 0 16 / 9 10 / 5 8 / -3 10 / -2 10 / -4 15 / 6 18 / 4 14 / 6 18 / 7 16 / 9 12 / 1 12 / 5 7 / -4 14 / 4 11 / 0 13 / 7 13 / 4 13 / 6 10 / -3 13 / 2 7 / -1 17 / 7 8 / -2 15 / 8 Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz, Çarşamba akşamına damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu. İşte kamera arkasında yaşananlar...
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