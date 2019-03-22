A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, PKK'nın destek verdiği 'Haziran Hareketi'ne değinildi. Görüntülerde Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Atay'a birçok millet düşmanının kürsüden hararetli konuşmalar yaptığı görülüyor.
İşte PKK'nın destek verdiği 'Haziran Hareketi'22.03.2019 02:01
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