Haberler Web TV İşte PKK'nın destek verdiği 'Haziran Hareketi'

İşte PKK'nın destek verdiği 'Haziran Hareketi'

22.03.2019 02:01

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, PKK'nın destek verdiği 'Haziran Hareketi'ne değinildi. Görüntülerde Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Atay'a birçok millet düşmanının kürsüden hararetli konuşmalar yaptığı görülüyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları