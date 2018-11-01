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İşte Mardin'deki bombalı aracın ve teröristlerin yakalanma anı!

01 Kasım 2018, Perşembe

Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte araçtaki 5 terörist sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı. Bombalı aracın yakalanma anı ortaya çıktı.


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