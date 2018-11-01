Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte araçtaki 5 terörist sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı. Bombalı aracın yakalanma anı ortaya çıktı.
İşte Mardin'deki bombalı aracın ve teröristlerin yakalanma anı!01 Kasım 2018, Perşembe
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