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İşte Kosova'daki FETÖ'cülerin paketlendiği anlar

30 Mart 2018, Cuma

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Kosova televizyonları, “son dakika” diyerek MİT’in FETÖ'cüleri yakalama anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

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