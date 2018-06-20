Yol Durumu

İşte İnce'nin, Kemal'in, Temel'in şımarttığı HDPKK

19 Haziran 2018, Salı

Kirli ittifakın parlattığı HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan gerçek düşüncelerini açık etti. Daha önce FOX TV'de yaptığı açıklamada PKK ile bağlantılarının olmadığını söyleyen Buldan şimdi ise, "Oyunuzu atmaya sandık başına gittiğinizde aklınıza Selehattin Demirtaş, Abdullah Öcalan gelsin" dedi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları