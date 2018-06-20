İşte İnce'nin, Kemal'in, Temel'in şımarttığı HDPKK 19 Haziran 2018, Salı

Kirli ittifakın parlattığı HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan gerçek düşüncelerini açık etti. Daha önce FOX TV'de yaptığı açıklamada PKK ile bağlantılarının olmadığını söyleyen Buldan şimdi ise, "Oyunuzu atmaya sandık başına gittiğinizde aklınıza Selehattin Demirtaş, Abdullah Öcalan gelsin" dedi