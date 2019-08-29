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İşte ilk uçuşunu 2013'te yapan HÜRKUŞ’un gökyüzündeki ilk anları!

29.08.2019 18:06

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek, Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, ilk uçuşunu 29 Ağustos 2013'te gerçekleştirmişti.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarında pay sahibi olabilecek özgün bir eğitim uçağının yurtiçi imkanlar kullanılarak tasarımı, geliştirilmesi, prototip üretimi ve uluslararası sertifikasyonunun gerçekleştirilmesi kapsamında geliştirilen HÜRKUŞ, ilk uçuşunu 29 Ağustos 2013'te gerçekleştirmişti. İşte HÜRKUŞ'un gökyüzündeki ilk anları!
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