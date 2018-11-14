İşte doğalgaz faturanızı düşürmenin yolları 14 Kasım 2018, Çarşamba

Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte kombiler açıldı dereceler arttırılmaya başlandı. Peki kombiyi daha verimli kullanmak için ne yapmak gerekir? İdeal oda sıcaklığı kaç derece olmalıdır? Kombiyi evden çıkarken kapatmalı mıyız yoksa düşük derecede açık mı tutmalıyız? Doğalgazı (kombiyi) sabah kapatıp akşam açmak doğru mu? İdeal oda sıcaklığının dışında bir derecelik oynama bile faturalarda artı yönden yüzde 20-25 etki etmektedir. A Haber canlı yayınına katılan uzman isim doğalgaz faturalarınızı düşürecek yöntemleri anlattı. İşte doğalgaz faturanızı düşürmenin yolları...