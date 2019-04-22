İşte CHP'nin siyasi saldırılara çifte standardı 22.04.2019 16:58

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Hakkari'de şehit olan Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde şehit ailesinin yakınları tarafından saldırıya uğradı.

SİYASİLERDEN BİRBİRİ ARDINA KINAMA MESAJLARI

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası siyasilerden birbiri ardına kınama mesajları yayınlanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıda bulunan şahısların gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı konuşuyor. Bu saldırı akıllara dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Kayseri'de şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı getirdi.

İŞTE CHP'NİN SİYASİ SALDIRILARA ÇİFTE STANDARDI

Bu saldırının ardından CHP'nin Sözcü'sü "Yumruk Terapisi" manşeti atarak Bakan Yıldız'ın uğradığı saldırıya adeta destek vermişti. Benzer bir saldırı ise dönemin Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'a yapılmıştı. Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinde saldırıya uğrayan Bekir Bozdağ'a yumruklu saldırıda bulunan Hüseyin Satı'yı CHP'li Umut Oran alnından öperek teselli etmişti.

TARİHTEN O GÖRÜNTÜLER

Sana saldırı iyi ban saldırı kötü olarak mı görülüyor. Bunu anlamak için tarihin tozlu sayfalarına bakmak yeterli. Başkan Erdoğan ve AK Partililere yönelik düzenlenen propagatif saldırılarda ise muhalefette bulunan siyasi liderlerin verdikleri mesajlar ise düşündürücü. Geçmiş olsun dileklerini iletmekle yetinen siyasi liderler bu propagatif saldırıları kınamadı. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, 'Rüzgar eken fırtına biçer' ifadesini kullanarak büyük bir skandala imza atmıştı. İşte Tarihten o görüntüler...