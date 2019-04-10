İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki sandık vurgunu!

31 Mart yerel seçimlerinde tespit edilen usulsüzlükler kapsamında İstanbul Büyükçekmece'de binlerce sahte seçmen kaydı olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre boş arazilerde, konteynerlerde hayali seçmenlere oy kullandırılmış! İşte İstanbul Büyükçekmece'de boş arsalardaki hayali apartmanlarda gösterilen sahte seçmen kayıtları...
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