Yol Durumu

İşte anbean Kardak krizine sebep olan o görüntü

17 Şubat 2018, Cumartesi
Yunanistan ile Türkiye arasında Kardak yakınlarında yaşanan güvenlik botu krizi saniye saniye kameralara yansıdı. Türk sınırlarını aşmaya çalışan Yunan güvenlik botuna Türk botu "uyarı dokundurması" yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları