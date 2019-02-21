İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan mitingde Denizlili vatandaşlara seslendi. Konuşmalarını yapmak için Başkan Erdoğan'ı bekleyen Denizli'li vatandaşlara 31 mart seçim maratonunda kullanılacak AK Parti'nin yeni seçim şarkısı çalındı. Denizlilier AK Parti'nin yeni seçim müziğini hayranlıkla dinledi.
İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı21.02.2019 15:48
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