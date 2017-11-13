İşte AK Parti'nin son oy oranı 13 Kasım 2017, Pazartesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Dağ, AK Parti'nin yaptığı son seçim anket sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Dağ, son anketlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 50.2, CHP'nin yüzde 23.2, MHP'nin 10.7, HDP'nin 10.5, diğer partilerin yüzde 5.5 olduğunu söyledi..