Yol Durumu

İşte Afrin'de teröristlerden ele geçirilen mühimmatlar

07 Şubat 2018, Çarşamba
Terörle mücadele kapsamında Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda bir eve düzenlenen baskında teröristlerden ele geçirilen mühimmatlar böyle görüntülendi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları