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Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralandı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralandı

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Adıyaman-Gölbaşı karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağı'nda Mahmut A. yönetimindeki minibüs ile Simon A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Simon G. ile araçlarda bulunan Diana H., Nuriye G., Ali G., Zeliha S., Şehriban Y., Rabia G., Mahmut D., Zeynal D., Asiye A., İsmihan T. ve Necla A. yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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