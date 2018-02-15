İşte ABD-PKK/YPG ilişkisinin kanıtı

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile mücadele ettiği terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin ABD ile süren kirli ilişkisi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. ABD tarafından binlerce TIR silahla beslenen, askeri eğitimden geçirilerek Türkiye'nin sınırına yerleştirilmeye çalışılan bu terörist grubun desteklenmesi ABD içerisinde de tartışmalara konu oldu. Bu örgütlerin terör örgütü olduğunun altını çizen bazı ABD'li senatörler ABD hükümetini sert bir dille eleştirdi.
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