İşte 15 Temmuz'da tek başına 5 tanka meydan okuyan adam! 15 Temmuz 2018, Pazar

Ankara'da 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin karşısına bayrağı ile tek başına dikilen vatandaşın yeni görüntüleri ortaya çıktı. MOBESE kamerası tarafından çekilen görüntüde, vatandaşın elindeki Türk bayrağı ile paletli zırhlı muharebe araçların önüne yatarak darbecilere tek başına direndiği anlar net görülüyor.