İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı

İstanbul'da dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor. Havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor.
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı23.02.2019 11:12
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