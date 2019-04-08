Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstanbul'daki seçimlerde organize usulsüzlük yapıldığını ifade etti. A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, Başkan Erdoğan'ın söz ettiği organize usulsüzlüğün nasıl yapıldığını canlı yayında açıkladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde organize usulsüzlük nasıl yapıldı? İşte detaylar...
İstanbul'daki seçimlerde organize usulsüzlük nasıl yapıldı?08.04.2019 11:10
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