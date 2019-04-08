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İstanbul'daki seçimlerde organize usulsüzlük nasıl yapıldı?

08.04.2019 11:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstanbul'daki seçimlerde organize usulsüzlük yapıldığını ifade etti. A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, Başkan Erdoğan'ın söz ettiği organize usulsüzlüğün nasıl yapıldığını canlı yayında açıkladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde organize usulsüzlük nasıl yapıldı? İşte detaylar...


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