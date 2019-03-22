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İstanbul'da taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler

22.03.2019 11:50

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir taksici aracına aldığı Senegalli bir turisti "Sen terörist misin? Cami bombalamaya mı geldin?" sözleriyle aşağıladı. O anları saniye saniye telefonuna kaydeden turist işe yaşanan utanç anlarının ardından polise giderek o taksici hakkında şikayetçi oldu.


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