İstanbul'da taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler 22.03.2019 11:50

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir taksici aracına aldığı Senegalli bir turisti "Sen terörist misin? Cami bombalamaya mı geldin?" sözleriyle aşağıladı. O anları saniye saniye telefonuna kaydeden turist işe yaşanan utanç anlarının ardından polise giderek o taksici hakkında şikayetçi oldu.