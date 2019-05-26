İstanbul Fatih'te iki grup arasında silahlı bir kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Balat'ta çıkan kavga sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alarak inceleme başlattı.
İstanbul'da silahlı kavga! 3 kişi yaralandı26.05.2019 17:10
- İstanbul'da silahlı kavga! 3 kişi yaralandı
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