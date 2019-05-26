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İstanbul'da silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

26.05.2019 17:10

İstanbul Fatih'te iki grup arasında silahlı bir kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Balat'ta çıkan kavga sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alarak inceleme başlattı.


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