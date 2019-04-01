İstanbul'da seçim tekrar edilir mi? 01.04.2019 17:40

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'daki seçim sandıklarında meydana gelen usulsüzlükler seçimlerin tekrarlanmasına neden olur mu? Yüksek Seçim Kurulu, sandıklarda usulsüzlük yönünden bir hata tespit ederse seçimin tekrar edilmesi yönünde karar verebilir. AK Parti İstanbul İl Başkan Bayram Şenocak seçim sandıklarında usulsüzlük yapıldığını belgeleriyle kamuoyunu sundu. Yayınlanan belgelerde AK Parti’nin yüz küsur oy alması gereken bazı noktalarda Binali Yıldırım’ı 1 oy almış gibi gösterilmesi sandıklarda usulsüzlük yapıldığını ortaya koyuyor..