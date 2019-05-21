İstanbul'da jandarmadan dev operasyon! Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi 21.05.2019 10:36

İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, orta öğretim kurumları dahil olmak üzere çeşitli yerlerde uyuşturucu satan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin aracından 60 bin adet amfetamin türü uyuşturucu hap çıktı.