İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf asker olan 219 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen askerlerden 4'ünün albay rütbesinde olduğu öğrenildi. Gelişmeleri Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman A Haber canlı yayınında aktardı.
İstanbul'da FETÖ'ye dev operasyon! 219 asker hakkında gözaltı kararı14 Aralık 2018, Cuma
- İstanbul'da FETÖ'ye dev operasyon! 219 asker hakkında gözaltı kararı
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