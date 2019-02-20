İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli | Bazı vapur seferleri iptal edildi 20.02.2019 09:17

Yoğun sis nedeniyle aynı noktada meydana gelen iki trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı. Kentin çeşitli bölgelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.