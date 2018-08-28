Yol Durumu

İstanbul'da bu sabah! Sonu görünmüyor

28 Ağustos 2018, Salı

Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bayrampaşa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor..

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