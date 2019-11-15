İstanbul'da bir siyanür dehşeti daha! 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu 15.11.2019 10:06

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir dairede biri çocuk, üç kişinin cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin dairede yaptığı ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildiği belirtildi. Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

YİNE SİYANÜR ŞÜPHESİ

Bakırköy Kaymakamlığı, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.