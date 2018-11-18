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İstanbul son gününde TÜYAP'a akın etti

18 Kasım 2018, Pazar

İstanbul'da düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na son gününde vatandaşlar akın etti. Uzun araç trafiği oluşurken, metrobüsle bölgeye ulaşan vatandaşlar da üst geçitte zor anlar yaşadı.


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