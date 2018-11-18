İstanbul son gününde TÜYAP'a akın etti

İstanbul'da düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na son gününde vatandaşlar akın etti. Uzun araç trafiği oluşurken, metrobüsle bölgeye ulaşan vatandaşlar da üst geçitte zor anlar yaşadı.
İstanbul son gününde TÜYAP'a akın etti18 Kasım 2018, Pazar
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