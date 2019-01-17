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İstanbul Kartal'da korkunç olay! Başından vurulup öldü

17 Ocak 2019, Perşembe

İstanbul Kartal'da çaldıkları cip ile kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.


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