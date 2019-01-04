Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İmrahor Caddesi'nde rallici olduğu öğrenilen Can Altınok'un kullandığı 34 FD 5160 plakalı lüks otomobille Tarık Yolcu'nun kullandığı 34 ZA 0376 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks otomobil daha sonra yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken araçlarda hasar oluştu.
İstanbul Kağıthane'de milyonluk kaza! Aniden şerit değiştirmek isteyince...04 Ocak 2019, Cuma
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