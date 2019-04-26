Haberler Web TV İstanbul için son gün 3 Mayıs! YSK ilçe seçim kurullarını bekliyor

İstanbul için son gün 3 Mayıs! YSK ilçe seçim kurullarını bekliyor

26.04.2019 14:09

YSK, İstanbul seçiminde AK Parti ve MHP'nin itirazlarıyla ilgili ilçe seçim kurullarının araştırmalarını bekliyor. 5 günlük sürenin dolduğu 29 Nisan'da sonuçların ulaşacağı YSK, en geç 3 Mayıs'ta kesin kararını verecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları