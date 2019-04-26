İstanbul için son gün 3 Mayıs! YSK ilçe seçim kurullarını bekliyor 26.04.2019 14:09

YSK, İstanbul seçiminde AK Parti ve MHP'nin itirazlarıyla ilgili ilçe seçim kurullarının araştırmalarını bekliyor. 5 günlük sürenin dolduğu 29 Nisan'da sonuçların ulaşacağı YSK, en geç 3 Mayıs'ta kesin kararını verecek.