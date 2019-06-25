İstanbul Havalimanı'nın ödüllü kulesinde uçaklar nasıl kontrol ediliyor? 25.06.2019 14:47

Türkiye'nin gurur projelerinden İstanbul Havalimanı, mayıs ayında 36 bin uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanını kullanan yolcu sayısı da 5 milyonu geçti. Peki İstanbul Havalimanı'nda uçakların iniş-kalkışları nasıl oluyor? Ödüllü kulede uçaklar nasıl kontrol ediliyor? Kule Birim Sorumlusu Hilmi Ayaz, A Haber muhabiri Gökhan Kurt'a detaylarını anlattı.

36 BİN UÇUŞ, 5 MİLYONDAN FAZLA YOLCU

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, resmi Twitter hesabından geçen ayın yolcu ve uçuş trafik raporunu duyurdu.

Rapora göre, havalimanında geçen ay 17 bin 814 geliş, 17 bin 882 gidiş seferi olmak üzere 35 bin 696 uçuş icra edildi.

Mayıs ayında, havalimanına 2 milyon 591 bin 190 yolcu geliş yaparken, 2 milyon 637 bin 257 yolcu da gidiş seferleriyle seyahat etti. Böylece, toplamda 5 milyon 228 bin 447 yolcu geçen ay İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Aynı dönemde toplam işlenen bagaj sayısı ise 3 milyon 390 bin 583 olarak kaydedildi.

ÖDÜLLÜ HAVA TRAFİK KONTROL KULESİ

Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık görülen kule 90 metre yüksekliğe sahip. 12 Katlı lale figürlü Hava Trafik Kontrol Kulesi Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştı.

3. Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi iki kontrol katından oluşuyor. Kulenin en üst katında hava trafik kontrolörleri, alt katında ise yer trafik kontrolörleri çalışıyor. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı, 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapıldı. Kulenin teknik bloğunda yemekhane, Spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları yer alıyor.